Игрок «Ростова» Азнауров: «Балтика» — проходимый соперник в Кубке России

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров ответил на вопрос, является ли «Балтика», с которой команде предстоит сыграть во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России проходимым соперником.

«Конечно, проходимый. Я же говорю, что на каждую игру выходим побеждать, не зависит от состава», — приводит слова Азнаурова «РБ Спорт».

Напомним, матч «Ростов» — «Балтика» состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

В матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России подопечные Валерия Карпина обыграли «Урал» со счётом 3:1. В той встрече в составе «Ростова» голами отметились Иван Комаров, Денис Терентьев и Николай Комличенко. Единственный мяч екатеринбургской команды забил Гильерме Шеттине.