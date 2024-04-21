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Игрок «Ростова» Азнауров: ожидали, что пройдём «Урал» в Кубке

Игрок «Ростова» Азнауров: ожидали, что пройдём «Урал» в Кубке
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Нападающий «Ростова» Имран Азнауров заявил, что он ожидал прохода своей команды в Фонбет Кубке России. Жёлто-синие на выезде обыграли «Урал» (3:1) из Екатеринбурга и вышли во второй этап в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Ожидал, что пройдём «Урал» в Кубке? Да, конечно, мы выходили побеждать. Как и на каждую игру. Чувствую ли себя тем самым игроком, который вытаскивает дончан в Кубке? Не скажу, что я один кого-то вытаскиваю. Усилиями всей команды мы побеждаем. Очень рад», – приводит слова Имрана Азнаурова «РБ Спорт».

Напомним, во втором полуфинальном раунде Кубка страны «Ростов» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч запланирован на 2 мая. Он состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

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