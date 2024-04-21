Семак: не понимаю решения Безбородова в эпизоде с пенальти

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал спорный эпизод в матче с «Оренбургом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На 78-й минуте мяч попал в руку защитнику гостей Даниле Прохину после удара Густаво Мантуана. Рефери игры Владислав Безбородов воспользовался системой VAR, первоначальное решение было подтверждено, 11‑метровый не был назначен. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Не понимаю решения арбитра в эпизоде с пенальти», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.