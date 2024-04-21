«Монако» без Головина обыграл «Брест» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

Сегодня, 21 апреля, состоялся матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке. Стартовый свисток прозвучал в 18:05 мск. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 40-й минуте Денис Закария вывел монегасков вперёд. На 48-й минуте Такуми Минамино удвоил преимущество гостей.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принял участия в этой игре. Как сообщает французская пресса, хавбек из-за травмы лодыжки больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне.

Футболисты «Монако» за 30 туров чемпионата Франции набрали 55 очков. Монегаски занимают второе место в турнирной таблице. «Брест», в активе которого 53 очка, идёт третьим.