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«Монако» без Головина обыграл «Брест» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

«Монако» без Головина обыграл «Брест» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1
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Сегодня, 21 апреля, состоялся матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке. Стартовый свисток прозвучал в 18:05 мск. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Закария – 40'     0:2 Минамино – 48'    
Удаления: нет / Бен-Сегир – 90+1', Синго – 90+5'

На 40-й минуте Денис Закария вывел монегасков вперёд. На 48-й минуте Такуми Минамино удвоил преимущество гостей.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принял участия в этой игре. Как сообщает французская пресса, хавбек из-за травмы лодыжки больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне.

Футболисты «Монако» за 30 туров чемпионата Франции набрали 55 очков. Монегаски занимают второе место в турнирной таблице. «Брест», в активе которого 53 очка, идёт третьим.

Таблица Лиги 1
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