Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили, почему решили уволить Гильермо Абаскаля

В «Спартаке» объяснили, почему решили уволить Гильермо Абаскаля
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Напомним, «Спартак» объявил об уходе Абаскаля 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович.

«Я бы сказал, что решение было связано с тем, что, на мой взгляд, Гильермо устал и уже не справлялся с тем давлением, которое на него оказывалось. Всё, что я говорил, я до сих пор так думаю.

Абаскаль на протяжении всего времени перед каждой игрой очень старался и отдавал себя, но бывает, что не получается», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча.

Материалы по теме
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android