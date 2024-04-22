Хави: «Барселона» переживает не лучшие времена, но мы играем прекрасно

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча 32-го тура Ла Лиги с «Реалом», который закончился победой мадридского клуба со счётом 3:2.

«Я чувствовал много разных эмоций, сам был эмоционален. Я такой, какой есть. Были спорные судейские решения. Это был матч, в котором мы должны были победить. Клуб сейчас переживает не лучшие времена, но мы играем прекрасно», — сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков. В матче первого круга между этими командами победу также одержал мадридский «Реал» со счётом 2:1.