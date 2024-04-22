Российская Премьер-Лига: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица

21 апреля матчем «Ростов» — «Спартак» (1:5) завершился 25-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 25-го тура РПЛ:

«Краснодар» — «Факел» — 2:0;

«Рубин» — «Локомотив» — 1:1;

«Балтика» — «Крылья Советов» — 2:1;

ЦСКА — «Ахмат» — 1:2;

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» — 1:4;

«Зенит» — «Оренбург» — 1:0;

«Сочи» — «Урал» — 2:2;

«Ростов» — «Спартак» — 1:5.

По итогам 25 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар» с 46 очками находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (41 очко). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Ахмат» и «Сочи». В активе грозненской команды 23 очка – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 19 очками.