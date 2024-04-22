Анчелотти ответил на жалобы Хави на судейство после победы «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал критику тренера «Барселоны» Хави в сторону судейства после матча 32-го тура чемпионата Испании.

«Я не хочу говорить о том, что думает Хави, у каждого есть свое мнение. Я предпочитаю говорить об игре, она была ровной, конкурентной, с хорошими моментами от обеих команд. В конце концов, из последних сил мы победили. И у нас все хорошо в таблице.

Понимаю ли я претензии «Барселоны»? Гол в наши ворота правильно не засчитали, мяч не перешёл линию. пенальти в ворота «Барселоны» кажется мне вполне очевидным», — приводит слова Анчелотти AS.

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На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

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