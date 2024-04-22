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Анчелотти ответил на жалобы Хави на судейство после победы «Реала» в матче с «Барселоной»

Анчелотти ответил на жалобы Хави на судейство после победы «Реала» в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал критику тренера «Барселоны» Хави в сторону судейства после матча 32-го тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Я не хочу говорить о том, что думает Хави, у каждого есть свое мнение. Я предпочитаю говорить об игре, она была ровной, конкурентной, с хорошими моментами от обеих команд. В конце концов, из последних сил мы победили. И у нас все хорошо в таблице.

Понимаю ли я претензии «Барселоны»? Гол в наши ворота правильно не засчитали, мяч не перешёл линию. пенальти в ворота «Барселоны» кажется мне вполне очевидным», — приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

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