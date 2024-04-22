Аршавин прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Ростовом» в 25-м туре чемпионата России. Встреча прошла в Ростове на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

«Ощущение такое, что «Спартак» после увольнения Абаскаля скинул немного оковы. Это было видно и по матчу с «Зенитом». Просто ребята выходят и стараются дисциплинированно играть. Такое ощущение, что они слушают Слишковича, играют, как одна команда. Мне кажется, сегодня агрессии, которая присуща «Ростову», не хватало», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Ростов» находится на восьмом месте, записав в свой актив 34 очка.

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