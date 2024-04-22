«Байер» продлил беспроигрышную серию до 45 матчей, обновив рекорд топ-5 лиг

Вчера, 21 апреля завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Д и «Байер». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). Матч закончился со счётом 1:1.

Таким образом, у команды Хаби Алонсо теперь серия из 45 матчей без поражений во всех турнирах – 38 побед и 7 ничьих. Это рекорд топ-5 чемпионатов. Предыдущий принадлежал «Ювентусу» – 43 игры без поражений в промежутке с мая 2011 года по май 2012-го.

Напомним, леверкуйзенский «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 80 очков за 30 матчей и в прошлом туре досрочно стала чемпионом Германии. «Боруссия» Д находится на пятом месте, заработав 57 очков