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Николай Комличенко: Карпина сватают в «Спартак»? «Ростову» это неинтересно

Николай Комличенко: Карпина сватают в «Спартак»? «Ростову» это неинтересно
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи, связывающие главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина с возможным возвращением в московский «Спартак».

— Карпина постоянно сватают в «Спартак». Мешает это команде?
— Никак. Нас это как касается?

— Если Карпин всё-таки уйдёт в «Спартак» — будет ли это повышением для него?
— Конечно, если уйдёт. Если, если… Давайте поживём — увидим. Нам это неинтересно. Мы своё дело делаем, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина для назначения на должность главного тренера команды. Ранее красно-белые объявили о расставании с Гильермо Абаскалем.

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