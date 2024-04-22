Николай Комличенко: Карпина сватают в «Спартак»? «Ростову» это неинтересно

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слухи, связывающие главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина с возможным возвращением в московский «Спартак».

— Карпина постоянно сватают в «Спартак». Мешает это команде?

— Никак. Нас это как касается?

— Если Карпин всё-таки уйдёт в «Спартак» — будет ли это повышением для него?

— Конечно, если уйдёт. Если, если… Давайте поживём — увидим. Нам это неинтересно. Мы своё дело делаем, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина для назначения на должность главного тренера команды. Ранее красно-белые объявили о расставании с Гильермо Абаскалем.