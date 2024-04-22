Клопп — о победе над «Фулхэмом»: не вспомню даже, выигрывали ли мы у них на выезде раньше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по итогам матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:1).

«Мне понравилось начало игры и некоторые моменты из первого тайма, но во второй половине встречи наша игра была более цельной. Этому нет логичного объяснения, но игры с «Фулхэмом» на выезде всегда были сложными для нас. Я даже не могу вспомнить, побеждали ли мы здесь раньше. Если и да, то я почти уверен, что во многом это случалось благодаря везению. С мой точки зрения, этот матч с «Фулхэмом» — лучший наш из последних в гостях у них», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, игра 34-го тура АПЛ между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» состоялась накануне, 21 апреля. Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. На 32-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. В концовке первого тайма защитник Тимоти Кастань забил ответный мяч хозяев. На 53-й минуте полузащитник Райан Гравенберх вывел «Ливерпуль» вперёд. На 72-й минуте нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей. Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.