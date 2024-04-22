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Ловчев: игроки «Спартака» сливали Абаскаля? Сливают они только свои зарплаты и контракты!

Ловчев: игроки «Спартака» сливали Абаскаля? Сливают они только свои зарплаты и контракты!
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи о том, что футболисты московской команды якобы «сливали» главного тренера Гильермо Абаскаля, так как были недовольны его работой. Ловчев считает, эти слухи не соответствуют действительности.

«Есть ли ощущение, что игроки сливали Абаскаля? Нет! Все забудьте про слово «сливали»! Сливают они только свои зарплаты и будущие контракты. Слух обязательно дойдёт, всё неявное становится явным потом! Я не верю в это», — сказал Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, около недели назад, 14 апреля, «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович.

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