Футболист «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенников — источник

Защитник московского «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенников, игрок перевёл 900 тыс. рублей неизвестным лицам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, Классен дважды отправил крупные суммы (400 и 500 тыс.) на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. При встрече с одним из приятелей выяснилось, что Леон переводил деньги совершенно незнакомым лицам. После обращения в полицию выяснилось, что все средства были переведены на карту некоего Сергея, которого сам футболист не знает.

Леон Классен выступает за «Спартак» с 1 января 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.