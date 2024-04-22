КДК РФС рассмотрит применение дополнительных санкций к игроку «Пари НН» Гоцуку

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК РФС рассмотрит применение дополнительных санкций к полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Кириллу Гоцуку.

«Рассмотрим материалы о применении либо неприменении дополнительных дисциплинарных санкций к футболисту «Пари НН» Гоцуку», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в начале апреля защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) был дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги. Футболист был удалён в матче 22-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:2) за фол против нападающего соперника Джоэля Фамейе.