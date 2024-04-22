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КДК РФС может оштрафовать Карпина и Слишковича по итогам матча «Ростов» — «Спартак»

КДК РФС может оштрафовать Карпина и Слишковича по итогам матча «Ростов» — «Спартак»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет может оштрафовать Валерия Карпина и Владимира Слишковича по итогам матча «Ростов» — «Спартак».

«КДК РФС рассмотрит выход тренера «Ростова» Карпина, а также тренера «Спартака» Слишковича и аналитика команды за пределы технической зоны. Также представитель СМИ команды «Спартак» вышел на поле сразу после окончания матча — это нарушение технического регламента», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

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