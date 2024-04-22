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Афанасьева: если у всех в РПЛ будет женский состав, через 5–10 лет будем на топ-уровне

Афанасьева: если у всех в РПЛ будет женский состав, через 5–10 лет будем на топ-уровне
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Российский арбитр Карина Афанасьева высказалась о развитии женского футбола в России.

«Мы сильно выросли, сейчас чемпионат становится всё более конкурентным. Борьба в топ-5 в этом сезоне будет интересная, предположить, кто выиграет, почти нереально. Если у каждой команды РПЛ будет женский состав и команды в академии, то через 5–10 лет мы будем на топовом уровне», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) заключил с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области судейства. Российские арбитры стали привлекаться к матчам саудовских турниров. Афанасьева также работала на матчах женского чемпионата в Саудовской Аравии.

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