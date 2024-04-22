Чернов: на тренировках Слишковича все игроки «Спартака» улыбаются — давно такого не было

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки — все смеются и улыбаются. Давно такого не было. Надеюсь, что это принесёт результат. Потихоньку приносит», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 25 апреля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 мск.