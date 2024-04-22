Зал славы АПЛ пополнили Джон Терри и Энди Коул

Бывший защитник «Челси» Джон Терри и экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул вошли в Зал славы английской Премьер-лиги, об этом сообщила пресс-служба АПЛ.

Напомним, первым игроком, пополнившим Зал славы английской Премьер-лиги в 2024 году, стал экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул. Джон Терри — воспитанник системы «Челси», за этот клуб он играл с 1998 по 2017 год. Энди Коул памятен нейтральному болельщику по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в составе которого он провёл шесть лет. Также экс-нападающий выступал за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Блэкберн» и некоторые другие английские команды.

Стоит отметить, что членство в Зале славы АПЛ считается самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой бывшим игрокам чемпионата Англии.