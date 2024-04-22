Юрий Сёмин: перед дерби у ЦСКА ощутимые потери, но «Спартак» непредсказуем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

«Потери, которые есть у ЦСКА перед дерби со «Спартаком», достаточно ощутимые. Но этих игроков должны заменить те, которые хотят играть, но находятся в резерве. В этом есть и плюс — они хотят быть в стартовом составе, у них повышенная мотивация.

«Спартак» непредсказуем. Я бы фаворита в дерби не выделял. Команды находятся в равных условиях, у них и очков почти равное количество», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, игра 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится в этот четверг, 25 апреля. Матч пройдёт на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 по московскому времени.