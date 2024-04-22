Денисов: вратари ошибаются против «Спартака»? Сегодня везёт нам, завтра — сопернику

Защитник «Спартака» Даниил Денисов объяснил, почему голкиперы соперников красно-белых допускают результативные ошибки.

– Почему в последнее время голкиперы соперников совершают ошибки в игре со «Спартаком»?

– Мы прессинговали, делали это хорошо: активно, агрессивно. Самое главное – все вместе. Прессинг дал свои плоды, ошибки бывают. Сегодня везёт тебе, завтра – твоему оппоненту, это нормально. Это результат прессинга, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.