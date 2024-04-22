Тренер «Арсенала» Артета высказался о работе Почеттино в «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии перенесённого матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» высказался о работе Маурисио Почеттино у руля «синих». Напомним, встреча двух лондонских команд состоится 23 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Челси» должен быть на гораздо более высоком месте в лиге, если посмотреть на то, что они сделали в матчах. Они вышли в финал одного кубка [Кубок лиги] и в полуфинал другого [Кубок Англии] и могли бы пройти в финал и в нём. То, что Почеттино сделал, действительно впечатляет, и я уверен, что он приведёт их к цели. Лондонское дерби — важная игра для нас, и мы должны подготовиться к ней наилучшим образом», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча. Лондонский «Челси» провёл 31 матч и набрал 47 очков. Подопечные Почеттино располагаются на девятой строчке.