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«Арсенал» установил собственный статистический рекорд в матчах АПЛ

«Арсенал» установил собственный статистический рекорд в матчах АПЛ
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Лондонскому «Арсеналу» впервые в истории удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести выездных подряд матчах английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Squawka.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 45'     0:2 Эдегор – 90+5'    

По информации источника, победа «Арсенала» в игре 34-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0 стала для «канониров» личным рекордом в рамках выездных матчей турнира.

Отметим, ранее ворота команды Микеля Артеты в гостевых встречах не смогли поразить «Брайтон» (3:0), «Манчестер Сити» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0).

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча.

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