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Президент «Урала» Иванов: не вижу ничего страшного в том, чтобы играть в РПЛ до 8 декабря

Президент «Урала» Иванов: не вижу ничего страшного в том, чтобы играть в РПЛ до 8 декабря
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о структуре календаря на следующий сезон РПЛ.

«Мы хотели начинать следующий сезон РПЛ 20 июля, но заканчивать первую часть хотели пораньше. Однако коллеги сказали, что 8 декабря. Я считаю, что в декабре проще подготовить поле. Не вижу в этом ничего страшного», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 22 апреля состоялось общее собрание Российской Премьер-Лиги. На нём клубы проголосовали за структуру календаря на следующий сезон. Так, первая часть чемпионата России сезона-2024/2025 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

Также в рамках довыборов президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц утверждён кандидатом в исполком РФС от РПЛ.

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