Стала известна дата начала следующего сезона РПЛ
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Сегодня, 22 апреля, в состоялось общее собрание Российской Премьер-Лиги. На нём клубы проголосовали за структуру календаря на следующий сезон, информирует пресс-служба РПЛ.
Так, первая часть чемпионата России сезона-2023/2024 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.
Также в рамках довыборов президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц утверждён кандидатом в Исполком РФС от РПЛ.
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