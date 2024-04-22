Стала известна дата начала следующего сезона РПЛ

Сегодня, 22 апреля, в состоялось общее собрание Российской Премьер-Лиги. На нём клубы проголосовали за структуру календаря на следующий сезон, информирует пресс-служба РПЛ.

Так, первая часть чемпионата России сезона-2023/2024 начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

Также в рамках довыборов президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц утверждён кандидатом в Исполком РФС от РПЛ.