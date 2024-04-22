Кузнецов: ЦСКА в матче со «Спартаком» надо танцевать от печки, иначе будут дырки в обороне

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мыслями о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком». Встреча пройдёт 25 апреля.

«Уровень игры ЦСКА в обороне и средней линии упадёт в матче со «Спартаком» из-за потери трёх ключевых игроков. Но мы знаем, что дерби есть дерби и на него надо настраиваться по-особому. Поэтому можно всё что угодно ожидать, даже при ослаблении состава.

Как можно играть против «Спартака» в атаку, когда не будет Роши, Дивеева и Файзуллаева? Шашкой наголо? Прежде всего ЦСКА надо танцевать от печки. Если мы будем играть со стороны давления, то сзади будут дырки и футболисты, которые заменят выпавших, не справятся. Кто там будет играть вместо Роши и Дивеева? Агапов, Набабкин и Лукин? Они не особо много играют, поэтому на этой позиции будет ослабление и не будет так надёжно, как всегда», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.