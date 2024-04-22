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Таранов: победа над «Ростовом» может сыграть злую шутку для «Спартака» в матче с ЦСКА

Таранов: победа над «Ростовом» может сыграть злую шутку для «Спартака» в матче с ЦСКА
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Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком», который пройдёт 25 апреля.

«Матч между ЦСКА и «Спартаком» — это такая игра, где потери могут не сыграть какой-то роли, потому что это всегда дерби и противостояние красно-синих против красно-белых. Поэтому, если в ЦСКА взять любого мальчишку из академии, он выйдет и отработает так, что на трибунах будут прикуривать без спичек. Конечно, потери ключевых футболистов нельзя сбрасывать в сторону, но у ЦСКА будет запредельный настрой.

«Спартак» выдал хороший матч, обыграв с крупным счётом «Ростов». Плюс в стане красно-белых произошли перемены, которые пошли на пользу. Но опять же, это может сыграть злую шутку для «Спартака». Всё-таки выдали много эмоций и сыграли матч с обилием голов. Сейчас соперник будет другой, поэтому будет интересно, что преподнесёт «Спартак» в матче с ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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