В Москве прошёл финал турнира «Игра твоей мечты» для детей из детдомов и школ-интернатов

21 апреля на полях Академии «Спартака» им. Ф. Черенкова состоялась финальная часть Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты», организованного МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов.

Турнир подарил участникам и зрителям незабываемые впечатления и эмоции.

Фото: Александр Сафонов, Чемпионат

В матче за третье место между Партизанским детским домом (Красноярский край) и Медновской школой-интернатом (Тверская область) команды в основное время сыграли вничью (1:1). Определять победителя пришлось в серии пенальти. Благодаря самоотверженной игре вратарей команды нанесли по 12 ударов в створ, но последний оказался счастливым для воспитанников из Красноярского края. Для Партизанского детского дома это первая бронза на турнире «Игра твоей мечты», и тренер команды с трудом сдерживал слёзы радости после окончания матча.

Фото: Александр Сафонов, Чемпионат

Финальный матч получился ещё более драматичным. Главный фаворит турнира «Дом детства» из Оренбурга встречался с «Рязанской школой-интернатом», которую считали одним из аутсайдеров турнира. Основное время команды провели очень ярко, было много моментов у ворот каждой из команд, но и здесь в основное время не смогли выявить победителя, и всё решалось в серии пенальти. Команды поочередно забивали голы, но девятая попытка стала решающей. Великолепное спасение вратаря и реализованный пенальти капитана команды приносят «Рязанской школе-интернату» золотые медали и Кубок чемпионов турнира «Игра твоей мечты».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, днём ранее прошла совместная акция МООВ «Клуба волонтёров» и Медийной футбольной лиги, где воспитанники «Дома Детства» (г. Оренбург), Медновской школы-интерната (Тверская область) и Елецкой школы-интерната (г. Елец) вывели на поле игроков команд «Матч ТВ» и GOATS. Как признались сами ребята, они активно следят за матчами Медиалиги и участие в акции стало для них памятным событием.

Фото: Пресс-служба турнира «Игра твоей мечты»

Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов отметил, что подобные совместные социальные акции могут послужить правильным примером для ребят и показать, как можно добиться успеха через спорт.