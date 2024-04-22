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«Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024
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Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Встреча проводилась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, которая и принесла им досрочное чемпионство.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'     0:2 Тюрам – 49'     1:2 Томори – 80'    
Удаления: Эрнандес – 90+4', Калабрия – 90+7' / Думфрис – 90+4'
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