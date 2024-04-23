«Убирал стадион, чистил туалеты, стирал форму». Терри рассказал о своём футбольном пути

Бывший капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал попадание в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Нечасто увидишь, чтобы один игрок оставался в клубе так долго. Я впервые приехал в «Челси» в 14 лет, и там я сразу почувствовал себя как дома. Я убирал стадион, чистил туалеты, стирал форму – делал почти всё. Для меня это было невероятное путешествие. Я рад, что мы оставили после себя своего рода наследие.

Я встречаюсь на «Стэмфорд Бридж» с фанатами, и они благодарят за воспоминания, которые мы оставили. Это может менять и формировать жизнь людей. Хочется развлекать публику – нам, бывшим игрокам, этого не хватает», — приводит слова Терри пресс-служба АПЛ.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.