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Джон Терри назвал трёх лучших тренеров в своей карьере

Джон Терри назвал трёх лучших тренеров в своей карьере
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Бывший капитан «Челси» Джон Терри назвал лучших тренеров в своей карьере.

«Я должен поблагодарить нескольких человек. Прежде всего, Джанлуку Виалли за то, что он доверил мне в очень молодом возрасте стать частью основной команды. Он дал мне возможность дебютировать в клубе. Также я отмечу Клаудиньо Раньери, который сделал меня капитаном. А вершину этого списка должен занять Жозе Моуринью. Думаю, все знают, как я отношусь к нему как к тренеру. Но он также был фантастическим как человек. Он верил в меня так же, как мои отец и мама. Это было мощно», — приводит слова Терри пресс-служба АПЛ.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

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