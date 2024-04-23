«Кардифф» требует от «Нанта» € 120 млн по делу погибшего в 2019 году Салы

«Кардифф» подаст иск в суд против «Нанта» с требованием выплатить € 120 млн. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

Требование связано с погибшим в январе 2019 года нападающим Эмилиано Салой. Форвард перешёл из «Нанта» в «Кардифф», но погиб в авиакатастрофе через 2 дня после объявления трансфера.

Отмечается, что для определения суммы требования в € 120 млн «Кардифф» обратился в компанию Analytics FC, специализирующуюся на аналитике данных, чтобы определить вероятность того, что валлийский клуб остался бы в АПЛ с Салой в составе. Предполагая, что Сала сыграл бы 60% матчей, компания посчитала, что Кардифф имел шансы остаться в лиге в 54,2%.

Требование также основывается на потере доходов между сезонами -2018/2019 и 2022/2023, которая оценивается в € 52,9 млн, а также потере стоимости, оцененной в € 67,3 млн. Кроме того, валлийский клуб требует € 2 млн за «репутационный ущерб».

«Нант» в свою очередь подал иск в суд на «Кардифф» за «моральный ущерб».