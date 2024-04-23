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Андрей Шевченко назвал слабую сторону вингера «Милана» Рафаэла Леау

Андрей Шевченко назвал слабую сторону вингера «Милана» Рафаэла Леау
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Бывший футболист лондонского «Челси» и итальянского «Милана», а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился мнением о клубе и его талантливом вингере Рафаэле Леау.

«Пиоли – тренер, принёсший большой успех «Милану», написал свою историю. В этом году они пытались быть конкурентоспособными, но «Интер» провёл отличный сезон.

Леау – большой талант. Ему не хватает стабильности в течение сезона. Но его игра должна улучшаться вместе с личностью и желанием нести команду на своих плечах, как это делают чемпионы. У него прекрасный путь, чтобы продолжать творить историю «Милана», – приводит слова Андрея Шевченко Milan News.

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра закончилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1. Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024.

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