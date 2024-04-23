Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: женщина должна судить женский футбол, а они рвутся в мужской

Семшов: женщина должна судить женский футбол, а они рвутся в мужской
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал назначение судьи Веры Опейкиной главным арбитром матча 28-го тура Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (3:0).

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 07:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Петров – 30'     2:0 Петров – 52'     3:0 Гонгапшев – 90+4'    

«Судейский корпус должен понимать, что мужики играют. Ну, какие женщины могут судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и Первая лига. Это ни сказать ничего (судье), ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы всё успокоилось. Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?» — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче со «СКА-Хабаровск».

Материалы по теме
«Отправьте её в Махачкалу». Тихонов раскритиковал женщину-арбитра после матча «Енисея»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android