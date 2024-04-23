Семшов: женщина должна судить женский футбол, а они рвутся в мужской

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал назначение судьи Веры Опейкиной главным арбитром матча 28-го тура Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (3:0).

«Судейский корпус должен понимать, что мужики играют. Ну, какие женщины могут судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и Первая лига. Это ни сказать ничего (судье), ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы всё успокоилось. Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?» — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче со «СКА-Хабаровск».