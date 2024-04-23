Бериша: «Ахмат» 100% останется в РПЛ

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша оценил шансы своей команды на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024. Накануне «Ахмат» обыграл ПФК ЦСКА (2:1), сейчас грозненцы располагаются на 15-м (предпоследнем) месте в турнирной таблице РПЛ.

«Мы победили ЦСКА, это было важно для нас. Показали, что мы хорошая команда. Нужно продолжать в том же духе. Только когда мы верим и поддерживаем друг друга, тогда мы можем победить. Матч с „Сочи“? Мы победим.

Мы испытываем небольшое давление, потому что находимся на таком месте в таблице. Верим, что всё будет хорошо. «Ахмат» — сильная команда. Мы 100% сохраним место в РПЛ», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».

Напомним, ниже «Ахмата» в таблице РПЛ располагается только «Сочи», с которым грозненцы встретятся в ближайшем матче.