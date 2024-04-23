Симоне Индзаги: «Интер» выиграл скудетто ещё в марте, я очень рад

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу досрочной победы в чемпионате Италии сезона-2023/2024.

«Мы выиграли скудетто ещё в марте. Сегодня (в день игры с «Миланом». — Прим. «Чемпионата») подтвердили это математически. Я очень, очень рад», — приводит слова итальянского специалиста Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра закончилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1. Таким образом, миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.