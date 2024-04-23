Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миланский «Интер» показал, как праздновал чемпионство на поле «Сан-Сиро»

Миланский «Интер» показал, как праздновал чемпионство на поле «Сан-Сиро»
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» показал, как команда Симоне Индзаги отмечала выигранный чемпионский титул после матча 33-го тура Серии А с «Миланом» (2:1).

Напомним, по завершении матча с «россонери» «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2023/2024. За пять матчей до окончания сезона «нерадзурри» имеют отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «Интер» в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат Lega Serie A.

Встреча между «нерадзурри» и «россонери» проводилась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, которая и принесла им досрочное чемпионство.

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'     0:2 Тюрам – 49'     1:2 Томори – 80'    
Удаления: Эрнандес – 90+4', Калабрия – 90+7' / Думфрис – 90+4'
Материалы по теме
«Интер» — самый грустный чемпион
«Интер» — самый грустный чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android