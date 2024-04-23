Индзаги — о трансферах «Интера»: иногда нужно выходить за ограниченные финансовые рамки

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу будущих трансферов «нерадзурри». По словам итальянского специалиста, иногда стоит позволять тратить себе больше, чем планировал сделать это изначально.

«Стоит ли мне просить руководство купить новых игроков? Мы знаем, что у нас есть некоторые ограничения (в финансовом плане. — Прим. «Чемпионата»), но иногда нужно переступать через них», — приводит слова итальянского специалиста Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 22 апреля, проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра закончилась победой «нерадзурри» со счётом 2:1. Таким образом, миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. За 33 тура Серии А чёрно-синие заработали 86 очков. За пять матчей до окончания сезона «Интер» имеет отрыв от второго места, на котором пребывает «Милан», на 17 очков. Таким образом, теперь все итальянские команды потеряли математические шансы догнать «нерадзурри» в нынешнем сезоне.