«Надо быть объективным». Орлов — о работе судей из Санкт-Петербурга на матчах «Зенита»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о работе судей из Санкт-Петербурга на матчах «Зенита».

«Слушайте, Геннадий Сергеевич 50 лет комментирует футбол. Так. И у Геннадия Сергеевича всегда проблемы были с болельщиками, в том числе и «Зенита». Потому что Геннадий Сергеевич старался говорить объективно. Но надо судить по правилам, быть объективным. Не думай о том, что тебе скажут, какое будет мнение. Иначе, ну какой смысл?» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, ранее экс-полузащитник сине-бело-голубых Андрей Аршавин заявил, что практика приглашения арбитров из Санкт-Петербурга на матчи местной команды хорошей быть не может. Отметим, что встречу 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.