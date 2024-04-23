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«Надо быть объективным». Орлов — о работе судей из Санкт-Петербурга на матчах «Зенита»

«Надо быть объективным». Орлов — о работе судей из Санкт-Петербурга на матчах «Зенита»
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о работе судей из Санкт-Петербурга на матчах «Зенита».

«Слушайте, Геннадий Сергеевич 50 лет комментирует футбол. Так. И у Геннадия Сергеевича всегда проблемы были с болельщиками, в том числе и «Зенита». Потому что Геннадий Сергеевич старался говорить объективно. Но надо судить по правилам, быть объективным. Не думай о том, что тебе скажут, какое будет мнение. Иначе, ну какой смысл?» — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, ранее экс-полузащитник сине-бело-голубых Андрей Аршавин заявил, что практика приглашения арбитров из Санкт-Петербурга на матчи местной команды хорошей быть не может. Отметим, что встречу 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    
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