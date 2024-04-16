Геннадий Орлов: Абаскаль вообще не разбирается в футболе

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «Спартака».

«К увольнению всё шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был…? Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: «кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет», и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения). Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.