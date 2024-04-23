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Анатолий Бышовец: расширение РПЛ не принесёт пользы

Анатолий Бышовец: расширение РПЛ не принесёт пользы
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном расширении числа участников Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что увеличение лиги при нашем календаре и играми в Кубке России будет большой нагрузкой. Мы ограничены и в климате, и во времени. У нас нет цельного спортивного игрового цикла. Есть два-три подготовительных периода, что создаёт проблемы для иностранных игроков. Это сказывается на подготовке. Видим, что на начале чемпионата это сказывается — были проблемы у «Зенита», «Динамо», «Краснодара». Иностранные игроки очень плохо воспринимают подготовительную работу и что связано с отсутствием игр, с работой без мяча. Расширение РПЛ не принесёт пользы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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