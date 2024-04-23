Шикунов: «Спартак» сыграл шикарно с «Ростовом», но дерби с ЦСКА — отдельный матч

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем противостоянии красно-белых с ПФК ЦСКА. Игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля.

«Спартак» сыграл просто шикарно с «Ростовом», но дерби — отдельный матч. Так что предыдущая игра ничего не будет значить. Да, у «Спартака» положительные эмоции, но как это повлияет. А ЦСКА проиграл «Ахмату», потерял троих лидеров. Но нельзя делать какие-то выводы перед игрой.

Конечно, всё на словах идёт на пользу «Спартаку» — победа 5:1 на выезде, потеря лидеров у ЦСКА. Но как это может сыграть в матче, сказать сложно», — сказал Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.