Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Спартак» сыграл шикарно с «Ростовом», но дерби с ЦСКА — отдельный матч

Шикунов: «Спартак» сыграл шикарно с «Ростовом», но дерби с ЦСКА — отдельный матч
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем противостоянии красно-белых с ПФК ЦСКА. Игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля.

«Спартак» сыграл просто шикарно с «Ростовом», но дерби — отдельный матч. Так что предыдущая игра ничего не будет значить. Да, у «Спартака» положительные эмоции, но как это повлияет. А ЦСКА проиграл «Ахмату», потерял троих лидеров. Но нельзя делать какие-то выводы перед игрой.

Конечно, всё на словах идёт на пользу «Спартаку» — победа 5:1 на выезде, потеря лидеров у ЦСКА. Но как это может сыграть в матче, сказать сложно», — сказал Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Против кого в РПЛ судьи ошибаются чаще всего. Больше «Спартака» страдают только два клуба
Против кого в РПЛ судьи ошибаются чаще всего. Больше «Спартака» страдают только два клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android