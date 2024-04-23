Против кого в РПЛ судьи ошибаются чаще всего. Больше «Спартака» страдают только два клуба

В последнее время арбитры РПЛ почти не совершают грубых ошибок. 25-й тур не стал идеальным, хотя мог, если бы не заключительный матч. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова. Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.
- таблица после 18-го тура
- таблица после 19-го тура
- таблица после 20-го тура
- таблица после 22-го тура
- таблица после 23-го и 24-го тура
Ошибки судей в 25-м туре РПЛ
Единственную ошибку в 25-м туре совершил Владимир Москалёв. Арбитр не удалил защитника «Ростова» Максима Осипенко в матче со «Спартаком» (1:5).
«На 12-й минуте, я считаю, Москалёв ошибся. Почему не полез VAR в лице Казарцева, я могу понять. Сразу встаёт вопрос: нарушал ли правила Осипенко и что ему показывать? А если фола не было, то отменять? Соответственно, Казарцев не полез. Плюс, наверное, посчитал, что было большое расстояние до ворот. Для меня это момент стоп-кадра. И, судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка».
Таблица ошибок судей после 25-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|2
|1
|-1
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Урал»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|3
|4
|+1
|«Оренбург»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|4
|+3
|«Факел»
|1
|4
|+3
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3