Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Против кого судьи ошибались чаще всего в РПЛ: таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо

Против кого в РПЛ судьи ошибаются чаще всего. Больше «Спартака» страдают только два клуба
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
В апреле арбитры дважды ошиблись не в пользу красно-белых, а до этого за весь сезон — один.

В последнее время арбитры РПЛ почти не совершают грубых ошибок. 25-й тур не стал идеальным, хотя мог, если бы не заключительный матч. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова. Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 25-м туре РПЛ

Единственную ошибку в 25-м туре совершил Владимир Москалёв. Арбитр не удалил защитника «Ростова» Максима Осипенко в матче со «Спартаком» (1:5).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 12-й минуте, я считаю, Москалёв ошибся. Почему не полез VAR в лице Казарцева, я могу понять. Сразу встаёт вопрос: нарушал ли правила Осипенко и что ему показывать? А если фола не было, то отменять? Соответственно, Казарцев не полез. Плюс, наверное, посчитал, что было большое расстояние до ворот. Для меня это момент стоп-кадра. И, судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка».

Как судьи отработали в других матчах 25-го тура РПЛ:
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру это красная». Судейство в 25-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру это красная». Судейство в 25-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 25-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Спартак»30-3
«Балтика»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»21-1
«Пари НН»220
«Урал»220
«Ростов»34+1
«Оренбург»12+1
«Краснодар»12+1
«Крылья Советов»14+3
«Факел»14+3
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android