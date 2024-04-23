В апреле арбитры дважды ошиблись не в пользу красно-белых, а до этого за весь сезон — один.

Против кого в РПЛ судьи ошибаются чаще всего. Больше «Спартака» страдают только два клуба

В последнее время арбитры РПЛ почти не совершают грубых ошибок. 25-й тур не стал идеальным, хотя мог, если бы не заключительный матч. «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова. Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 25-м туре РПЛ

Единственную ошибку в 25-м туре совершил Владимир Москалёв. Арбитр не удалил защитника «Ростова» Максима Осипенко в матче со «Спартаком» (1:5).

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 12-й минуте, я считаю, Москалёв ошибся. Почему не полез VAR в лице Казарцева, я могу понять. Сразу встаёт вопрос: нарушал ли правила Осипенко и что ему показывать? А если фола не было, то отменять? Соответственно, Казарцев не полез. Плюс, наверное, посчитал, что было большое расстояние до ворот. Для меня это момент стоп-кадра. И, судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка».

Таблица ошибок судей после 25-го тура РПЛ