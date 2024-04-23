Объявлена бригада арбитров на дерби ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
24 апреля (среда)
«Оренбург» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.
«Зенит» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.
25 апреля (четверг)
«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.
«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Анатолий Цветнов.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.
«Ахмат» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Алексей Резников.