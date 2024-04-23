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Денис Глушаков ответил, собирается ли идти в политику после футбола

Денис Глушаков ответил, собирается ли идти в политику после футбола
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Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», ответил на вопрос, собирается ли идти в политику по окончании профессиональной спортивной карьеры. 37-летний полузащитник заявил, что в будущем видит себя в сфере, связанной со спортом, а политика — это не его направление.

— Ты допускаешь, что после футбола пойдёшь в политику?
— Нет, не хочу. Что-нибудь со спортом связано, что-нибудь, не знаю. Вот спокойно, не хочу я вот это всё, эти все бумаги, волокита, подписывать. Лично я для себя не вижу удовольствия получать от этой всей истории. Фиг его знает. Не моё это, — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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