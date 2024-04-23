Денис Глушаков подробно рассказал о заговоре против себя в российском футболе

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал о заговоре против себя в российском футболе.

«Есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой не брать футболистов. А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом? В 30 лет я ухожу, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет. Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я также забиваю, и меня никто не берёт, кроме «Ахмата». И в «Ахмате» все замолчали, сразу и закрылось. Ты веришь в это, что уйти из «Спартака» в расцвете сил и ты не нужен командам? Как это возможно?

Просят, говорят, не надо брать, он нас обидел. Не надо брать, он нас обидел. И таких много футболистов было. Билялетдинов, у него было такое, Измайлов был, много футболистов. Ну договариваются и разговаривают, так и есть. По-взрослому если разговаривать, это вот так и есть.

Я выхожу в «Ахмате», забиваю, я иду в «Химки», забиваю там 12 голов, больше, чем даже в «Спартаке» в лучшие годы и в «Локомотиве». Попадаю обратно в сборную. Ну и как? Получается, ты в 34 потом нужен, а в 30 ты не нужен никому?

Мне заблокировали вход в российский футбол. Я когда разговаривал, мне говорили, что звонили там некоторые люди. Людям звонили и говорили, что меня заблокировали. Нельзя брать, потому что у вас испортятся с нами отношения», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.