Глушаков: Промес — мой друг, он говорил мне: «Брат, я всё решу, у меня всё хорошо»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», подмосковных «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков высказался о нападающем красно-белых Квинсе Промесе.

«Когда последний раз общался с Квинси? Да я тебе скажу. Перед «Спартак» — «Ростов» 2:0. В этот же день ещё с Валерием Георгиевичем встречался в гостинице. В этом году? Да, у меня есть даже фотография. Мы с ним фоткались.

Что я ему сказал? А что? Нет, ну тогда же у него ничего такого. Он сказал: «Всё будет нормально, брат». Я ему говорю: «У тебя что там происходит? Нормально всё?» Он говорит: «Брат, я всё решу, у меня всё хорошо». И всё. Вообще, Квинси — это такая история, блин, тяжёлая. Он мой друг. Я с ним очень хорошо общался и общаюсь, и всегда общался, но, блин, ничего такого», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.