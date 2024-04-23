«Хочется кайфануть и забивать голы». Глушаков — о том, почему не завершает карьеру

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», подмосковных «Химок», а ныне футболист армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал, почему не завершает профессиональную карьеру.

«Завершу ли я летом карьеру? Может быть, но не хочется просто так уходить. Поиграть ещё можно. Для чего? Ну, кайфануть, забивать какие-то голы хочется, ещё что-нибудь. Не знаю, брат. Просто тут три месяца. А там дальше уже видно будет», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Глушаков — воспитанник московской «Ники». В 2005 году хавбек стал игроком «Локомотива», а в 2013-м присоединился к «Спартаку», в составе которого Денис стал победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017. С февраля 2014 года российский хавбек выступает за «Урарту».