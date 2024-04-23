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Глушаков — об уголовном деле Промеса: не он же возил наркотики, может, его подставили

Глушаков — об уголовном деле Промеса: не он же возил наркотики, может, его подставили
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался об уголовном деле Квинси Промеса за контрабанду наркотиков.

«Я хочу с ним просто пообщаться и спросить, зачем он это делал. Почему? Зачем он это делал? Ну мы же всю суть и всей истории не знаем. Не он же возил. Может быть, он просто давал деньги. А может, посредники просто возили. А может, он участвовал в этой сделке, в какой-то схеме. Это никто не знает, это надо только у Квинси спросить. Это такая история, знаешь, сейчас обвинять и говорить, что ты, Квинси, ты занимался распространением и всё это делал…

Это одна история, это одна сторона медали только, а хочется тоже его [версию] узнать. И вроде у него деньги есть, у него всё есть, доходы хорошие, огромные просто. Может, его, наоборот, подставили. Никто не знает, пока нельзя так винить его и говорить», — сказал Глушаков в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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