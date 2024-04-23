«Пять баллов «Спартаку», я кайфанул!» Шалимов — о разгромной победе над «Ростовом»

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов разобрал победу московского «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой москвичей со счётом 5:1. Шалимов похвалил «Спартак» и временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича. По мнению Игоря, боснийский специалист отлично подготовил команду к конкретному матчу с «Ростовом».

«Думаю, что Слишкович хорошо проанализировал игру «Ростова», от которой команда при Карпине не отказывается. Натренировать позиционную атаку за короткий срок нельзя. Что сделал Слишкович? Решил организовать прессинг на чужой половине поля именно под игру «Ростова», выбрав нужную схему. Про свою атаку «Спартак» не думал, построив игру от соперника.

Просто пять баллов «Спартаку»! Это не риск со стороны Слишковича, а единственный вариант против такого «Ростова» — от такого построения игры и идеи я кайфанул. «Спартак» впервые за долгое время вышел с пониманием того, что делать на поле, и игровое задание выполнил», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, около недели назад «Спартак» отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. На его место временно был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович.